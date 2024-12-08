Öğrenme bozukluğu olan çocuklar bağcık bağlamada, makas kullanmada zorluk çekebiliyor

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Narlıdere Semt Polikliniği çocuk ve ergen psikiyatristi Uzm. Dr. Ezgi Karagöz Tanıgör okuma, yazma ve dil becerilerini etkileyen bir öğrenme bozukluğu olan özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Disleksinin doğru ve akıcı okumada güçlükleri içeren nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade eden Tanıgör, "Disleksiyi de içeren özgül öğrenme bozukluğu tanısını kullanmaktayız. Özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) okuma yazma ve matematik alanlarındaki öğrenme güçlüğünü ifade etmektedir" dedi.

BELİRTİLERİNİ ANLATTI

Disleksinin belirtileri ile ilgili bilgiler veren Uzm. Dr. Ezgi Karagöz Tanıgör, "Yanlış, yavaş okuma, harf hece satır atlama olarak karşımıza çıkar. Şu anki tanılama sisteminde kullandığımız özgül öğrenme bozukluğu; okuma yazmayı öğrenmede gecikme, okuduğunu anlamada zorlanma, ters yazma, eksik yazma, yazarken harf hece atlama, düzgün cümle kurmada zorlanma, olayları doğru sırada anlatma ve kendini uygun ifade etmeyle ilgili zorlukları içerir. Ayrıca alfabe gün ay sayıları sıralamada; çarpım tablosu ve saat öğrenmede zorluk çekme, ayakkabı kravat bağlama, makas kullanma, düğme ilikleme, top yakalama, ip atlama gibi motor becerilerde zayıflıklar olarak karşımıza çıkar. Örneğin sakarlık sportif etkinliklerde başarısızlık gibi, yön karıştırma, sağ-sol ayrımında zorlanma gibi belirtileri de mevcut. Okul öncesi dönemde de geç konuşma; harfleri, sesleri ve kelimeleri öğrenmede zorluk, kelimeleri doğru telaffuz edememe veya sık karıştırma gibi belirtiler verebilir. Bu belirtileri olan çocuklar ailelerin fark etmesi ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine yönlendirilmektedir" diye konuştu.

ERKEN TEDAVİ DAHA ETKİLİ OLUR

Tedavinin gelişimin erken dönemlerinde yapıldığında daha etkili olduğunu vurgulayan Tanıgör, "Tedavide; ÖÖB tanısı olan çocuk ve ergenlere yönelik okul eğitimini destekleyici, sorun yaşadığı alanlarda akademik bireysel eğitimler yer alır. Özel eğitim kurumlarında ve okullarda çocuğa göre bireysel hazırlanmış programlarla eğitim süreci desteklenmektedir. ÖÖB sıklıkla başka psikiyatrik tanılarla birlikte bulunmaktadır. Eğer eşlik eden DEHB, depresyon, anksiyete bozukluğu, davranış sorunları mevcutsa gerekli medikal tedavi de düzenlenebilir" dedi.

GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI RİSKİ ARTTIRIYOR

Genetik faktörler, beynin dil ve okuma ile ilgili bölgelerindeki farklılıklar ve çevresel faktörler dediğimiz düşük doğum ağırlığı, erken doğum, doğum komplikasyonları, gebelikte annenin sigara kullanması disleksi riskini artırabildiğine dikkat çeken Tanıgör, "Gelişim öyküsünde dil ve konuşma sorunları olanların yaklaşık yarısında okul çağında akademik başarısızlık çeşitli öğrenme sorunları saptanmaktadır. Genetik faktörler ÖÖB'de önemlidir. Çok sayıda genin rolü olduğu bulunmuştur. Birinci derece akrabalar arasında 10 kat daha yüksek oranlarda görülür" şeklinde konuştu.