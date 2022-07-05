Öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz zamlı öğretmen maaşları yeni rakamlarla belli oldu!

Öğretmen maaşı 2022 temmuz zammı ardından tekrar hesaplanacak. Milyonlarca meslek sahibi yeni maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. 6 aylık fark memur maaşlarını belirleyecek. "Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için geri sayım başladı. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu, zamlı ne zaman yatacak? İşte cevaplar…
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.
Peki, yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak?
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
GENEL MÜDÜR 1/4 21330 - 30257
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15870
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9722
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12296
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27675
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15833
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13768
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18883