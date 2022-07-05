Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz zamlı öğretmen maaşları yeni rakamlarla belli oldu!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 08:37 Son Güncelleme: 5.7.2022 08:39

Öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz zamlı öğretmen maaşları yeni rakamlarla belli oldu!

Öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz zamlı öğretmen maaşları yeni rakamlarla belli oldu!

Emekli ve memur zammı son dakika ortaya çıkıyor! Sene başından bu yana beklenen memur maaş zammı ile hemşire, polis ve öğretmen maaşları gibi birçok kalem yenilenecek. Öğretmenler sorgulamalara başladı: Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak? Temmuz zammı ile değerlendirilecek memur maaşları güncellenecek. Peki, öğretmen maaşları 2022 temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte “öğretmen maaşı ne kadar oldu” sorusunun cevabı…

Öğretmen maaşı 2022 temmuz zammı ardından tekrar hesaplanacak. Milyonlarca meslek sahibi yeni maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. 6 aylık fark memur maaşlarını belirleyecek. "Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için geri sayım başladı. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu, zamlı ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.

Peki, yeni öğretmen maaşı ne kadar olacak?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

GENEL MÜDÜR 1/4 21330 - 30257

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15870

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9722

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12296

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27675
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15833
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13768
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18883

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ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

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Öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz zamlı öğretmen maaşları yeni rakamlarla belli oldu!
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