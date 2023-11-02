Öğretmen okul önünde taksiciden dayak yedi

Adana'da okul önünde öğretmen ile taksici Eyüp Yavuz, tartıştı. Öğretmen Necmettin Uçar, meslektaşıyla kavga eden taksicinin yanına giderek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine taksici Yavuz, Uçar'a yumruk atıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan öğretmen Uçar'ın kaşının üzerine 7 dikiş atıldı. 3 günlük rapor alan öğretmen Necmettin Uçar, taburcu edilirken taksici Eyüp Yavuz, polis tarafından gözaltına alındı.

ORAYA PARK ETMEYİN

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde bulunan Toros İlkokulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde öğrencilerin trafikte güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, bu sırada okulun önüne otomobilini park eden taksi sürücüsü Eyüp Yavuz'a 'Aracınızı oraya park etmeyin' uyarısında bulundu. Bunun üzerine okulun önünden uzaklaşan Yavuz, yaklaşık 2 dakika sonra geri dönerek Yavuz'a, 'Benim görüntümü neden çektin' diyerek saldırdı. Velilerin araya girmesiyle öğretmen taksicinin elinden kurtarıldı.

7 DİKİŞ ATILDI

Meslektaşına saldırıldığı gören öğretmen Necmettin Uçar ise taksi sürücüsünün yanına gelip tepki gösterince Yavuz, öğretmeni darp etti. Yüzüne yumruk yiyen Uçar, yere düşerken saldırgan taksi sürücüsü de kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken öğretmen de meslektaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından kaşının üstüne 7 dikiş atılan öğretmene 3 günlük rapor verilerek taburcu edildi. Polis ekipleri de taksi sürücüsü Eyüp Yavuz'u gözaltına aldı.