Öğretmen ve öğrenciye yapay zekâ asistanı geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğretmen ve öğrenciler için yapay zekâ asistanı projesini hayata geçiriyor. TBMM Yapay Zekâ Komisyonu'na sunum yapan MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şamil Demircan, 2025-2030'u kapsayan Yapay Zekâ Politika Belgesi'nin hazırlık aşamasında olduğunu anlattı.

7 GÜN 24 SAAT ERİŞİM

Demircan, EBA Öğrenci Asistanı Projesi'yle ilgili, "Bireysel olarak öğrencilerin girip, soru sorup cevap alabildiği, eksikliklerine göre öğrenciyi yönlendirdiği, 7 gün 24 saat erişebildiği asistan geliştirmesine başladık. 2025- 2026 eğitim öğretim yılı başında muhtemelen öğrencilerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Demircan, öğretmenlerin iş yükünü hafifletecek yapay zekâ asistanıyla ilgili ise, "Öğretmenlerin rutin iş yükünü daha stratejik ve pedagojik yönlere odaklanmaları için yapay zekâ destekli bir öğretmen asistanı hazırlama çalışmaları başladı. Bu noktada TÜBİTAK ile birlikte çalışacağız. Bunu da aşamalı bir şekilde öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız" değerlendirmesini yaptı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı projeleri de sıralayan Demircan, "Bunlardan bir tanesi FEYZA; Fırsatları Artıran Eğitimde Yapay Zekâ Projesi. İmam hatip okullarındaki öğretmenleri ve bunlarda öğrenim gören öğrencileri kapsayan bir projemiz. Yine, 'HİSAR' isimli bir projemiz var. Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında yaklaşık 124 inovatif proje tamamlandı" diye konuştu.