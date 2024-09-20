Öğretmenden öğrencisine hayat kurtaran müdahale

Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtarabildiğini söyleyen Okul Müdürü Recep Zengin, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için öğretmenlerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ilk yardım eğitimlerine yönlendirildiğini belirtti.

Öğretmenin, öğrencisi S.Ö.'ye yaptığı müdahale ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.