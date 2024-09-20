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Giriş Tarihi: 20.9.2024 02:54 Son Güncelleme: 20.9.2024 02:57

Öğretmenden öğrencisine hayat kurtaran müdahale

Diyarbakır'da nefes borusuna yiyecek kaçan 8'inci sınıf öğrencisi S.Ö., Beden Eğitmeni Öğretmeni Tahsin Yılmaz'ın heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı

DHA
Öğretmenden öğrencisine hayat kurtaran müdahale

Olay, saat 11.15 sıralarında Bağlar ilçesinde bulunan Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda meydana geldi.

8'inci sınıf öğrencisi S.Ö.'nün nefes borusuna yiyecek kaçtı. Olayı gören Beden Eğitimi Öğretmeni Tahsin Yılmaz, heimlich manevrası yapıp, öğrencisinin yeniden nefes almasını sağladı.

Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtarabildiğini söyleyen Okul Müdürü Recep Zengin, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için öğretmenlerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ilk yardım eğitimlerine yönlendirildiğini belirtti.

Öğretmenin, öğrencisi S.Ö.'ye yaptığı müdahale ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Öğretmenden öğrencisine hayat kurtaran müdahale
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