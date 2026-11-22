Alınan bilgiye göre, dün Çarşı Mahallesi'nde öğretmen Yasin Demir ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri oldukları öğrenilen H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheliler H.Ö. ve K.G, polisin düzenlediği operasyonla saklandıkları evlerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, K.G. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör