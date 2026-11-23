DUYGUSAL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

11. Bize yalnızca okumayı ve yazmayı değil, hayata umutla bakmayı da öğrettiniz. Üzerimizdeki emeğiniz hiçbir zaman unutulmayacak. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

12. Yıllar geçse de anlattığınız dersler, verdiğiniz öğütler ve güzel sözleriniz hafızamızda kalacak. Hayatımıza kattığınız her şey için teşekkür ederiz.

13. Bazen bir cümlenizle cesaret bulduk, bazen bir gülümsemenizle yeniden denemeye güç kazandık. İyi ki yolumuza ışık oldunuz.

14. Bugün sahip olduğumuz hayallerin ve ulaştığımız başarıların arkasında sizin emeğiniz var. Bize inandığınız ve yol gösterdiğiniz için minnettarız.

15. Bir öğretmenin sevgisi, öğrencisinin kalbinde yıllarca yaşamaya devam eder. Bana kattığınız güzellikleri hiçbir zaman unutmayacağım.