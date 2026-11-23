Kasım ayının son haftasında okullarda derslerin yanı sıra Öğretmenler Günü etkinlikleri için de hazırlıklar yapılıyor. Öğrenciler, kendilerine emek veren öğretmenlerine hazırladıkları hediyeler ve mesajlarla teşekkür etmeye hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı da yurt genelinde düzenlenecek kutlama ve anma programlarını duyurdu.
Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2026 yılında Salı gününe denk geliyor. Eğitim hayatına yıllarını veren öğretmenlerin emeklerinin hatırlandığı bu özel gün, 1981 yılından bu yana çeşitli törenler ve etkinliklerle kutlanıyor.
24 Kasım 2026 Salı günü öğrenciler, öğretmenlerine hazırladıkları mesajlar, şiirler ve hediyelerle teşekkür edecekler. Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kutlamalar ise yalnızca okullarla sınırlı kalmayacak, 81 ilde farklı programlarla gerçekleştirilecek.24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri! Kadın ve erkek öğretmene ne alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yılki Öğretmenler Günü etkinliklerini "Hep Sen Varsın Diye..." temasıyla gerçekleştirecek. 81 ilden belirlenen temsilci öğretmenler, 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak.
Kutlamalar kapsamında konserler, sergiler, konferanslar, paneller, spor müsabakaları ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Öğretmenlerin meslek hayatı boyunca üstlendikleri sorumlulukların yanı sıra kültür, sanat ve bilim alanındaki çalışmaları da etkinliklerde yer bulacak.
24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak seçilmesinin temelinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını alması bulunuyor. 1928 yılında gerçekleştirilen Harf İnkılabı'nın ardından yeni Türk harflerinin öğretilmesi amacıyla Millet Mektepleri oluşturuldu.
Atatürk'e 11 Kasım 1928'de verilen Millet Mekteplerinin Başöğretmeni unvanı, 24 Kasım'da resmiyet kazandı. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981'de ise bu tarih Öğretmenler Günü olarak kabul edildi. Böylece 24 Kasım, hem Başöğretmen Atatürk'ü anmanın hem de eğitimcilerin toplumdaki yerini hatırlamanın simgesi haline geldi.
Öğrencilerin hazırladığı şiirler, resimler, kompozisyonlar ve teşekkür mesajları, Öğretmenler Günü etkinliklerinin önemli bir bölümünü oluşturacak. Okul yönetimlerinin planlamasına göre törenler, sergiler ve öğrencilerin öğretmenleri için hazırladığı özel çalışmalarla sınıflarda sergilenecek.