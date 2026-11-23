ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak seçilmesinin temelinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını alması bulunuyor. 1928 yılında gerçekleştirilen Harf İnkılabı'nın ardından yeni Türk harflerinin öğretilmesi amacıyla Millet Mektepleri oluşturuldu.

Atatürk'e 11 Kasım 1928'de verilen Millet Mekteplerinin Başöğretmeni unvanı, 24 Kasım'da resmiyet kazandı. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981'de ise bu tarih Öğretmenler Günü olarak kabul edildi. Böylece 24 Kasım, hem Başöğretmen Atatürk'ü anmanın hem de eğitimcilerin toplumdaki yerini hatırlamanın simgesi haline geldi.