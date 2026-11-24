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Antalya Alanya'da geçtiğimiz cumartesi yol verme kavgasında bir üniversite öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Türkçe öğretmeni Yasin Demir'in cenazesi, bugün memleketi Erzincan'da toprağa verilecek. Demir için Avsallar 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda anma töreni düzenlendi. Törene, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, olayı gerçekleştiren zanlının herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmadan hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyledi.