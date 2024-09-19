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Giriş Tarihi: 19.9.2024 11:01 Son Güncelleme: 19.9.2024 11:32

Oğul dehşeti: Babasını bıçakladı... Talihsiz adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Kırıkkale'de oğlu tarafından bıçaklanan baba kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi, 3 kişi de bıçakla yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Oğul dehşeti: Babasını bıçakladı... Talihsiz adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, Tacettin C. (53), oğlu Şahin C'nin (26) evinde kalan babasını almak için beraberindeki eniştesi Bahri K. (59) ve yeğeni Mehmet K. (19) ile Yenimahalle Şehit Fatih Aydoğan Sokak'taki oğlunun evine gitti.

Baba Tacettin C, defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine bahçe kısmından eve girmeye çalıştı. Bu sırada baba ile evde bulunan oğlu Şahin C. arasında tartışma çıktı.

Ardından Bahri K. ve Mehmet K'nin de dahil olduğu ve sokakta devam eden kavgada, Tacettin C, oğlu Şahin C, tarafından bıçakla yaralandı.

Kolundan yaralanan Tacettin C, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kavgada, Bahri K, Mehmet K. ve Şahin C. de bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Şahin C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Oğul dehşeti: Babasını bıçakladı... Talihsiz adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
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