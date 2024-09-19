Oğul dehşeti: Babasını bıçakladı... Talihsiz adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, Tacettin C. (53), oğlu Şahin C'nin (26) evinde kalan babasını almak için beraberindeki eniştesi Bahri K. (59) ve yeğeni Mehmet K. (19) ile Yenimahalle Şehit Fatih Aydoğan Sokak'taki oğlunun evine gitti.

Baba Tacettin C, defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine bahçe kısmından eve girmeye çalıştı. Bu sırada baba ile evde bulunan oğlu Şahin C. arasında tartışma çıktı.

Ardından Bahri K. ve Mehmet K'nin de dahil olduğu ve sokakta devam eden kavgada, Tacettin C, oğlu Şahin C, tarafından bıçakla yaralandı.

Kolundan yaralanan Tacettin C, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kavgada, Bahri K, Mehmet K. ve Şahin C. de bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Şahin C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.