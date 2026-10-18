Oğullarının şehitlik maaşıyla burs veriyorlar

POLİS memuru Metin Düzgün, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında arkadaşları ile birlikte şehit düştü. Düzgün ailesi, evlatlarının adını en iyi şekilde yaşatabilmek için ilk günden beri mücadele veriyor. Hastanede personel olarak çalıştıktan sonra emekli olan Harun Düzgün (74), oğlundan gelen şehitlik parasıyla 9 yıl önce Konya Bosna Hersek Mahallesi'nde erkek ve kız Kur'an kursu açtı. Çocuğu, genci, yaşlısı onlarca kişi burada eğitim görüyor. Harun Düzgün bununla da yetinmiyor. Nerede bir okul, cami veya kuran kursu yapılsa 'oğlumun da bir tuğlası olsun' diyerek elinden geldiğince oralara da yardım ediyor.

CENNETİNDE KAVUŞTURSUN

Harun Düzgün eşi Hatice Düzgün ile birlikte 10 yıldır oğullarından gelen şehitlik maaşına dokunmuyor. 10'u yetim ve öksüz 11'i üniversite öğrencisi olmak üzere şehitlik maaşıyla 21 öğrenciye burs veriyorlar. Baba Harun Düzgün, "Bu para bizim değil oğlumun parası. O şehitlik mertebesine ulaştı. Bizde ailesi olarak ona yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bizim emekli maaşımız var, onunla geçiniyoruz. Oğlumun parasını ise hayır işlerine harcıyoruz. Bu burslarla okuyan ve meslek sahibi olan çocuklarımız var. Malda yalan mülkte yalan. Şu fani dünyada bir tebessüm ettirebiliyorsak ne mutlu bize. Rabbim bizi cennetinde kavuştursun" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör