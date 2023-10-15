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Giriş Tarihi: 15.10.2023 14:00 Son Güncelleme: 15.10.2023 14:11

Oğuzeli'ne ikinci hastane yapılacak

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde mevcut devlet hastanesinin kapasitesinin arttırılması için ilave olarak 6 bin metrekare alan tahsis edildi. İlçede ikinci hastane için de 16 bin metrekarelik alana imar izni verildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Oğuzeli’ne ikinci hastane yapılacak

Oğuzeli Belediyesi tarafından yapılan imar değişikliğiyle depremde zarar gören Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne 6 bin metre kare alan eklenirken, ikinci bir hastane yapımı için de 16 bin metre karelik yer imar onayından geçti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Oğuzeli Devlet Hastanesi yeniden inşaa edilirken Oğuzeli Belediyesi tarafından ikinci bir hastane için de 16 bin metre karelik alana imar onayı verildi.

Oğuzeli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, depremde zarar gören Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin yeniden inşa edildiği ve yeni imar düzenlemesi yapılarak daha kapsamlı hale getirildiği bildirildi.

Oğuzeli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Depremde zarar gören ve yeniden inşasına başlanan Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin imar yönünden yetersiz olduğu için belediyemiz tarafından KAKS'ı artırılarak ve Hmax-15.50 olarak imar tadilatı yapılmıştır. Ayrıca mevcut hastane alanına imar planında yaklaşık 6000 metrekare daha ilave yapılarak hastane alanı genişletilmiştir" denildi.

Gaziantep'in en hızlı gelişim gösteren bölgesi olan Oğuzeli ilçesinin gelecekte sağlık alt yapısı sorunu yaşamaması için bugünden hazırlık yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, ikinci bir hastane için 16 bin metre karelik alanın imar kapsamına alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Oğuzeli ilçemizin nüfusu hızlı bir artış göstermektedir. Dolayısıyla gelecekte ikinci bir hastane yerine ihtiyaç olacağından ilçemizin Yoğurtcu Tepesi civarında 16 bin metre karelik alanı imar planımıza işledik ve planımız onaylanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sedat Özdemir, "Depremde zarar gören hastane binamızın yeniden inşasına başlanıldı. Depremden önce 50 yatak kapasite ile hizmet verdiğimiz hastanemiz Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın girişimleri imarda yapılan düzenleme ile 72 yatak kapasitesine yükseltildi. Belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. İnşaat süreci tamamlandıktan sonra en kısa sürede yeni hastane binamızda hastalarımıza hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu.

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Oğuzeli'ne ikinci hastane yapılacak
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