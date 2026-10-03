Oğuzhan’ın cesedi kimsesizler mezarlığında bulunmuştu! 9 yıl boyunca oğlunun yolunu gözledi: ‘O benim çocuğum değil’

'BENİM ÇOCUĞUM OLDUĞUNA DAİR İNANCIM YOK'

Baba Tekin, "Çocuğumun kalıcı hastalık ya da geçici herhangi bir hastalığı yoktu. Ne fiziksel olarak ne ruhsal olarak. Adli Tıp'tan gelen rapora göre, ölüm sebebi 'Bulaşıcı olmayan hastalık' diye yazıyor. Üzerinden 9 yıl geçmiş. Benim çocuğumu sahipsiz diye alıp da Kimsesizler Mezarlığına bizden habersiz defnetmişler. Feth-i Kabir de yapacağım. Benim çocuğum sahipsiz değil. Çocuğumu ben Kimsesizler Mezarlığında bırakmayacağım eğer benim çocuğumsa bunun hesabını kimler verecek şimdi. Ben bunun hesabını kimlere soracağım. Ben bu olayın arkasındayım. Sonuna kadar da takipçisiyim. Şu anda bana atfedilen denizden çıkarılan cesedin benim oğlum olduğuna dair DNA'sının yüzde 99.9 olarak eşleştiğini bildirmelerine rağmen, ben ceset resimlerini görmeme rağmen onun benim çocuğum olduğuna dair hiçbir inancım yok. Bulaşıcı olmayan hastalıktan yazıyor, denizden çıkarıyor. Bu nasıl bir çelişki. Ben hangisine inanacağım. Bulunduğu tarihe mi inanacağım. Bulaşıcı olmayan hastalığına mı inanacağım. Kaybolduğundan 12 gün sonra bulunduğuna mı inanacağım. 9 yıldır Kimsesizler Mezarlığında yattığına mı inanacağım. 'Yaşı reşit' denildi, 'Biz bilgi veremeyiz' denildi. Peki, şimdi çocuğumun öldüğünü iddia ediyorsanız o zaman şimdi cesedi varsa benim elimde, o zaman bana bu cesedin neler başına geldiğini, neden öldüğünün izahını yapın" dedi.