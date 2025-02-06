OHAL ilan edilen Santorini’den 11 bin kişi kaçtı

Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik aralıksız devam ediyor. Ege Denizi'nde son bir haftada yüzlerce depremin meydana gelmesi nedeniyle OHAL ilan edilen Santorini yakınlarında volkanik patlamalar yaşanabileceği endişeleri sürerken, dün sabah 4'ün üzerine 9 deprem daha oldu. Santorini, Amorgos, Anafi adalarını kapsayan bölgede 26 Ocak'tan bu yana gerçekleşen deprem sayısı 6 bini geçti. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias "Kötü senaryolara hazır olmamız lazım" diyerek bölgeye bir sahil güvenlik gemisi ve donanmaya ait bir çıkarma gemisinin gönderildiğini açıkladı.

"BÜYÜKLÜĞÜ 6'YI GEÇMEZ"

Yunan basınına konuşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Efthimis Lekas, bölgede büyüklüğü 6'dan fazla olan bir depremin yaşanma olasılığının yavaş yavaş uzaklaştığını, 5.8-5.9 büyüklüğünde bir depremin beklenebileceğini söyledi. Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, son günlerde yüzlerce küçük depremin yaşandığı bölgede bu süreçte kayda geçen en büyük sarsıntı, önceki akşam yerel saatle 21.09'da yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem oldu. Öte yandan çoğu kişinin terk ettiği Santorini Adası'nda hırsızlık ihtimaline karşı polis gücünün artırıldığı bildirildi. Büyük deprem endişesi üzerine 11 binden fazla kişi adayı terk etmişti.