Oksijen tüpü patladı: 2 ölü

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yakın bir noktada, hastane dönüşü bir araçta hastaya takılı oksijen tüpü patladı. Araçta bulunan 3 aylık bebek Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız (18) yanarak can verdi. Bebeğin annesi Fatma Çakmak (23) ve babası Halil Çakmak (29) yaralandı.Feci olay saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde bulunan Selçuk Üniversitesi kampüs içerisinde meydana geldi. Baba Halil ve anne Fatma Çakmak çiftinin 3 aylık bebekleri Mustafa rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Küçük Mustafa tedavisinin ardından taburcu oldu.Küçük Mustafa'ya taburcu olurken oksijen maskesi takıldı. Halil Çakmak, Çumra ilçesindeki evlerine doğru otomobille yola koyuldu. Edinilen bilgiye göre, hastaneden yaklaşık 500 metre uzaklaşan araçta, arka koltukta bebeğe takılı olan oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler arka koltukta oturan ve kucağında yeğenini tutan teyze Rabia Yıldız ve yeğeni Mustafa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı anne ise ambulansla taburcu oldukları hastanede tedavi altına alındı. Vücudunda hafif derecede yanıklar bulunan baba ise oğlu Mustafa'yı kucağından bırakmadı.Olayın şokunda olan baba Halil Çakmak, "Bebeğimiz taburcu oldu diye çok mutlu olduk. Akşam üzeri hastaneden taburcu olduk. Mustafa'da oksijen maskesi takılıydı. Hastaneden biraz uzaklaştıktan sonra nasıl olduğunu anlamadık birden patlama oldu" dedi.