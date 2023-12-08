Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, 5 Aralık Salı günü Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşamıştı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu çıkan kavgada eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu yaralanmış, olaya ilişkin gözaltına alınan iki kardeş Zekai K. ve Nurettin K. ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler | Video
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kavganın öncesine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, Oktay Derelioğlu'nun trafik kurallarını ihlal ettiğini ve ilk saldırının kendisi tarafından yapıldığını ortaya koydu.
OKTAY DERELİOĞLU, ZEKAİ K.'NİN ARACINI SIKIŞTIRIYOR
Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Oktay Derelioğlu'nun tek şeride düşen yolda aracıyla Zekai K.'nin aracını net bir şekilde sıkıştırdığı görülüyor.
Yolun kenarında kardeşi Zekai K.'yi bekleyen Nurettin K., kardeşinin aracını sıkıştırdığını ve durdurduğunu gören Oktay Derelioğlu'na tepki göstermek için aracın yanına geliyor.
İLK TEKME VE YUMRUĞU OKTAY DERELİOĞLU ATIYOR
Oktay Derelioğlu, aracından inerek Nurettin K.'ye ilk tekme ve yumruğu atan taraf oluyor. Sıkıştığı için ileri aldığı aracından inen Zekai K. de olaya dahil oluyor. Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu da araçtan inerek kardeşlere saldırıyor. Başak Derelioğlu, arkadan çektiği Nurettin K.'yi yere yatırıp sürüklerken yaşanan kavga esnasında Oktay Derelioğlu ve Zekai K. yere düşüyor.
İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Olay sonrası Oktay Derelioğlu ile Başak Derelioğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Aynı suçtan adliyeye sevk edilen Zekai K. ve Nurettin K. ise tutuklandı.
"EŞİMİ Mİ DÜŞÜNEYİM KENDİMİZİ Mİ SAVUNAYIM DERKEN ARBEDE YAŞANDI"
Öte yandan hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu, yaşadığı olaya ilişkin açıklama yapmıştı.
Derelioğlu, "Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve ben de vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.