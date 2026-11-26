Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Yazır Farabi Ortaokulunun bahçesinde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen M.Y.K., 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Yusuf Aktaş ve 6'ncı sınıf öğrencisi Ahmet Ayaz Adıyaman'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayı gerçekleştiren M.Y.K. ve bıçağı temin ettiği öğrenilen M.S.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör