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Giriş Tarihi: 12.10.2023 06:17

Okul basıp öğretmenleri darp etmişti! O veli tutuklandı

Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmeni darbeden veli E.Y. ile arkadaşı T.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Okul basıp öğretmenleri darp etmişti! O veli tutuklandı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü.

Okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmenler S.Y. ile R.Ö.'ye saldıran öğrenci velisi E.Y. ile arkadaşı T.M.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmiş bunun üzerine 2 şüpheli polis ekiplerince yeniden gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Okul basıp öğretmenleri darp etmişti! O veli tutuklandı
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