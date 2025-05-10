Okul kantininde cinayete kurban giden kız kardeşler toprağa verildi

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün sabah okulun güvenlik görevlisi tarafından kantinde silahla vurularak öldürülen kız kardeşler toprağa verildi.

Keşap'ın Kayabaşı köyünde öğlen müteakip kılınan namazın ardından defnedilen Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in cenaze törenine Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yonca ve Rana kardeşler kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlıklarında yan yana toprağa verildi.

Rana Çavuş Gökçin

Olay sonrası yakın bir köyde Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan ve daha önceden 3 ayrı kasten yaralama suçundan cezaevinde yatan cinayet zanlısı Abdullah Turan, emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "2 kişiyi kasten öldürmek suçundan" tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Cinayete kurban giden Rana Çavuş Gökçin'in ise nikah yaptığı ve bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Yonca Çavuş