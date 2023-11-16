Okul müdürü beyin kanaması geçirmişti! Ailesinden duygulandıran karar

Doktorların müdahalelerine rağmen Kır'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Kır'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Kır'ın alınan böbrekleri ve karaciğeri Bursa'ya, korneaları ise Balıkesir'deki hastanelere gönderildi. Kır'ın bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 hastaya can ve ışık olacak.