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Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:40

Okul müdürü beyin kanaması geçirmişti! Ailesinden duygulandıran karar

Çanakkale'de okul müdürü Mehmet Ali Kır, 5 gün önce fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kır, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailesinin kararı herkesi duygulandırdı: 5 kişiye...

DHA
Okul müdürü beyin kanaması geçirmişti! Ailesinden duygulandıran karar

Çanakkale'de Çan Özer İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır, 5 gün önce aniden rahatsızlandı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Kır'a beyin kanaması teşhisi konulup, yoğun bakımda tedavisine başlandı.

Doktorların müdahalelerine rağmen Kır'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Kır'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Kır'ın alınan böbrekleri ve karaciğeri Bursa'ya, korneaları ise Balıkesir'deki hastanelere gönderildi. Kır'ın bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 hastaya can ve ışık olacak.

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Okul müdürü beyin kanaması geçirmişti! Ailesinden duygulandıran karar
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