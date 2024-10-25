Okul müdürünü öldüren öğrencinin 27 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'un Eyüpsultan'da 7 Mayıs günü özel bir lisede müdürlük yapan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan yabancı uyruklu 17 yaşındaki Y.K. tarafından odasında silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.

3 SANIK İDDİANAMEDE YER ALIYOR

Ardından gözaltına alınan Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, öldürülen İbrahim Oktugan'ın ailesi müşteki olarak yer aldı. Sanık olarak Y.K beraberinde yine 18 yaşından küçük iki suça sürüklenen çocuk A.S.A. ve A.S. yer aldı.

OLAY GÜNÜN ANLATILDI

Olay günü, 09.40 sıralarında okula gelen Y.K.'nın A.S.A. ile tokalaştığı, bir şeyler konuştukları anlatıldı. Ardından Y.K.'nin okulun içerisine giriş yaptığı, A.S.A'nın peşinden gittiği, sanığın okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girerek 6 saniye içinde kurşun yağdırarak çıktığı iddianamede yer aldı. Oktugan'ın odasından çıkarak yere yığıldığı, Y.K.'nın koridorda tabancasını saklamaya çalıştığı ve ona kapıyı diğer sanık olan A.S.'nin açtığı ardından kapadığı ortaya çıktı.

"SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREK ATEŞ ETTİM"

İddianamede Y.K.'nın ifadesine yer verildi. İfadesinde özetle, Aralık ayında tartışma yaşadıkların bu olay nedeniyle sinirli olduğunu söyleyerek "Okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Kapıya geldiğimde selam verdim, bir anda kapı açıldı. Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı. Bana saldıracağınız düşünerek ateş ettiğim" şeklinde ifadesi yer aldı.

SANIĞA KAPIYI AÇIP YARDIM ETTİLER

Y.K., okula giriş ve çıkışında kapı açan A.S. ifadesinde, selamlaştığını, arkadaşlarını ve öğretmenlini ziyarete geldiğini söylemesi üzerine düğmeye yakın duran kişinin kendisi olması sebebiyle açmış olduğunu, Y.K.'nın içeri girdiğinde kendilerinin de kantine gitmek için peşinden gidip kantinin önünde durdukları esnada 2 el silah sesi duyduklarını ve Y.K.'nın "Gelmeyin, sizi de vururum" dediği iddianamede yer aldı. Olaydan bir gün önce Y.K. ile görüşen aynı zamanda okulda karşılaştığı A.S.A.'nın da yer aldığı iddianamede ifadesinde sanığın müdüre zarar vermek istediğini bilmediğini, kapıda olmasının ve el sıkışmalarının tamamen tesadüf olduğunu, Y.K'nın yardım etmesinin mümkün olmadığını söylediği belirtildi.

27 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Adli Tıp raporunda İbrahim Oktugan'ın karın bölgesinden ve kasık bölgesinden kurşunun isabet ettiği kaydedildi. İddianamede Y.K.'nın "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar hapis dava açıldı.

ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

Diğer 18 yaşından küçük Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) A.S.A ve A.S hakkında ise "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle Tasarlayarak Öldürmeye Yardım Etme" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıla kadar hapisleri istendi. İddianame Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.