Okul müdürünü öldüren öğrenciye 27 yıl istendi

İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) odasında silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki yabacı uyruklu Y.K. hakkında 27 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 7 Mayıs günü özel bir lisede meydana gelen olayda, 5 ay önce okuldan atılan Y.K. okul müdürü Oktugan'ın odasına girerek tabancayla 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Oktugan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Y.K. hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar hapis dava açıldı. İddianamede, olay günü zanlıya yardım ettikleri gerekçesiyle 18 yaşından küçük A.S.A. ve A.S. hakkında da 3 yıl 4 aydan 10 yıla kadar hapis talep edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.