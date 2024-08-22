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Giriş Tarihi: 23.8.2024

Okul öncesi eğitim ücreti tıp fakültesini geçti

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Okul öncesi eğitim ücreti tıp fakültesini geçti
2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıfların uyum eğitimleri ise 2-7 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Çocuklarını özel okullara yazdırmak isteyen veliler yine bir servet ödemek zorunda. Özellikle okul öncesi eğitimde bu yıl özel okullar ücretlerine 2.5 kata varan zamlar yaptı. Anaokulu ücretleri 1 milyona dayandı. Bazı anaokullarının 1 yıllık eğitim-öğretim ücreti Türkiye'nin en gözde vakıf üniversitelerindeki tıp fakültelerinin ücretlerini bile solladı.
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Okul öncesi eğitim ücreti tıp fakültesini geçti
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