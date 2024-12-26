Okul servisi devrildi 7 öğrenci yaralandı

Sarıyer'de devrilen okul servisinde 7'si öğrenci, 9 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Edirne yönüne giden bir hafif ticari araç, içerisinde 15 öğrenci olan öğrenci servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci servisi, bariyere çarparak devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücü ile birlikte yaralanan görevli hostes ve 7 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kazada yaralanan 7 öğrenci ile sürücü ve hostesin hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.