Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7’si öğrenci 10 kişi yaralandı!

Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada, her iki aracın sürücüleri ile servis minibüsündeki öğrenciler, Elif Su T.(10), Mehmet Yusuf A.(12), Nilhan A.(7), Mehmethan G.(8), Zehra A.(8), Elif K.(7), Semih T.(30) ile rehber öğretmen Gizem A.(24) yaralandı.