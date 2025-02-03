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Giriş Tarihi: 3.2.2025 20:54

Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7’si öğrenci 10 kişi yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir okuldan dönen servis aracı iddiaya göre o esnada U dönüşü yapan bir otomobile yandan çarptı. Meydana gelen kazada 7’si öğrenci olmak üzere 10 kişi yaralandı. Korkutan anlar ise kameralara yansıdı.

DHA
Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7’si öğrenci 10 kişi yaralandı!

Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Cerrah Mahallesi'ndeki bir özel okuldan ilk ve ortaokul öğrencilerini evlerine taşıyan Ataman G.(56) yönetimindeki servis minibüsü, iddiaya göre U dönüşü yapan Nazan T.(45) yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada, her iki aracın sürücüleri ile servis minibüsündeki öğrenciler, Elif Su T.(10), Mehmet Yusuf A.(12), Nilhan A.(7), Mehmethan G.(8), Zehra A.(8), Elif K.(7), Semih T.(30) ile rehber öğretmen Gizem A.(24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7’si öğrenci 10 kişi yaralandı!
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