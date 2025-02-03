Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7’si öğrenci 10 kişi yaralandı!

Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Cerrah Mahallesi'ndeki bir özel okuldan ilk ve ortaokul öğrencilerini evlerine taşıyan Ataman G.(56) yönetimindeki servis minibüsü, iddiaya göre U dönüşü yapan Nazan T.(45) yönetimindeki otomobile yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada, her iki aracın sürücüleri ile servis minibüsündeki öğrenciler, Elif Su T.(10), Mehmet Yusuf A.(12), Nilhan A.(7), Mehmethan G.(8), Zehra A.(8), Elif K.(7), Semih T.(30) ile rehber öğretmen Gizem A.(24) yaralandı.