Okul servisi küçük kızı hayattan kopardı

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. S.U. idaresindeki 23 S 0409 plakalı okul servisi, okula giden 11 yaşındaki Zeynep Akat'a çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akat, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Akat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeynep Akat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olay yerinde Akat'ın akrabaları tarafından darp edilen servis sürücüsü S.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.