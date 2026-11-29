Türkiye'de öğrencilerin okula devam konusunda yaşadığı sorunlar uluslararası araştırmalara da yansıdı. Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) hazırladığı 2026 Eğitim İzleme Raporu, öğrencilerin devamsızlığından sınıf tekrarına, örgün eğitimden ayrılmalarından açık liseye geçişlerine kadar dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına göre Türkiye'de 15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 52,6'sı araştırmadan önceki iki hafta içerisinde en az bir tam gün okula gitmediğini belirtti. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 22. Türkiye'deki devamsızlık oranı ise OECD ortalamasının yaklaşık 2,4 katı.

Öğrencilerin okula gitmelerine rağmen bazı derslere girmemeleri de araştırmaya yansıdı. Türkiye'de öğrencilerin yüzde 40,7'si son iki hafta içerisinde en az bir kez ders astığını belirtirken OECD ortalaması yüzde 24'te kaldı.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Türkiye'de tam gün devamsızlık yapan öğrencilerin oranının yüzde 50'nin üzerinde olması, sorunun kronikleştiğini gösteriyor. Devamsızlık, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra okulla kurdukları bağ açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı verilerine göre 20 gün ve üzerinde devamsızlık yapan öğrencilerin oranı bazı okul türlerinde önemli ölçüde azalırken meslek liselerinde artış gösterdi. İmam hatip liselerinde bu oran yüzde 32,1'den yüzde 19,3'e, ortaokullarda ise yüzde 23,7'den yüzde 15,6'ya geriledi. Mesleki ve teknik liselerde ise yüzde 40,6'dan yüzde 49,8'e yükseldi. Böylece meslek liselerinde yaklaşık iki öğrenciden birinin 20 gün ve üzerinde devamsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Raporda dikkat çekilen diğer konu ise öğrencilerin lisenin ilk yılında yaşadıkları akademik sorunlar oldu. Mesleki ve teknik liselerde 2023 yılında yüzde 24,9 olan 9'uncu sınıf tekrar oranı, 2024'te yüzde 28,5'e, 2025'te ise yüzde 38,4'e yükseldi. Genel ortaöğretim kurumlarında aynı oran son bir yılda yüzde 18,5'ten yüzde 11'e, imam hatip liselerinde ise yüzde 30'dan yüzde 27,7'ye geriledi.

57 BİN ÖĞRENCİ OKULU BIRAKTI

Liselerde iki kez sınıf tekrarı yapan öğrenciler açık öğretim liselerine veya mesleki eğitim merkezlerine yönlendiriliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 18 yaş ve altında açık liselere geçen öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 176 bin 781'e ulaştı. Asıl dikkat çekici artış ise örgün eğitimden ayrılmak zorunda kalan öğrencilerde yaşandı. Bu gruptaki öğrenci sayısı bir yılda yüzde 34 artarak 57 bin 357'ye yükseldi. Türkiye'de 18 yaş ve altında açık liselere kayıtlı toplam 320 bin 897 öğrenci bulunuyor.