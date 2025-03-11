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Giriş Tarihi: 11.3.2025 18:06

Okul zilinden rahatsız olup müdürü bıçaklamıştı: O cani gözetim altına alındı!

Sakarya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H., okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürünün odasına giderek Emrah Coşkun’u boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, kıskıvrak yakalanan şahsın 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

DHA
Okul zilinden rahatsız olup müdürü bıçaklamıştı: O cani gözetim altına alındı!

Kan donduran olay, Sakarya'da bulunan Rüveyde Güneş İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H., evinin karşısındaki okula gidip, müdür Emrah Coşkun'un odasına çıktı. Okulda çalan zilden rahatsız olduğunu öne süren Murat H., çıkan tartışmada yanında getirdiği bıçakla Coşkun'u boynundan yaraladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Murat H.'yi olaydan kısa süre sonra suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

İşlemlerinin ardından bugün Ferizli Adliyesi'ne sevk edilen Murat H., hakim karşısına çıktı. Ferizli Sulh Ceza Hakimliği, bipolar bozukluk tanısı bulunan Murat H.'nin 3 hafta boyunca İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulması ve sonrasında rapor hazırlanması kararı verdi. Bu arada Emrah Coşkun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Okul zilinden rahatsız olup müdürü bıçaklamıştı: O cani gözetim altına alındı!
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