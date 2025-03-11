Okul zilinden rahatsız olup müdürü bıçaklamıştı: O cani gözetim altına alındı!

GÖZETİM ALTINA ALINDI

İşlemlerinin ardından bugün Ferizli Adliyesi'ne sevk edilen Murat H., hakim karşısına çıktı. Ferizli Sulh Ceza Hakimliği, bipolar bozukluk tanısı bulunan Murat H.'nin 3 hafta boyunca İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulması ve sonrasında rapor hazırlanması kararı verdi. Bu arada Emrah Coşkun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.