Haberler Yaşam Haberleri Okula gitmek için evden çıktı! Servisten inen çocuktan üç gündür haber yok!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 15:44

Okula gitmek için evden çıktı! Servisten inen çocuktan üç gündür haber yok!

Antalya’da 13 yaşındaki Aylin Kaya, okula gitmek için evden çıktı. Servisten indikten sonra da sırra kadem bastı. 3 gündür aranan Aylin Kaya’yı arama çalışmaları sürüyor…

İHA
Okula gitmek için evden çıktı! Servisten inen çocuktan üç gündür haber yok!

Antalya Muratpaşa'da yaşayan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Aylin Kaya, 3 gün önce sabah saatlerinde okula gitmek için servise bindi. Güzeloba Ortaokulu önünde servisten inen Kaya, okula girmedi ve şehirci yolcu otobüsüne inerek bölgeden uzaklaştı.

Yanında telefon bulunmayan kızlarına ulaşamayan aile büyük panik yaşadı. Mahallede, okul çevrelerinde aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayan aile durumu polise bildirdi. 3 gün geçmesine rağmen çocuklarından bir haber alamayan aile gelecek güzel bir haber bekliyor.

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Okula gitmek için evden çıktı! Servisten inen çocuktan üç gündür haber yok!
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