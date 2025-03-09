Okula gönderilmeyen Melike devlet korumasına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Kural Mahallesi'nden Jandarmaya gelen bir ihbar üzerine, 15 yaşındaki Melike E.'nin babası Emin E., kızının eğitim hakkını engellediği öğrenildi. Melike E., ifadesinde babasının kendisini okula göndermediğini belirterek, ayrıca başkaca herhangi bir şiddet görmediğini ve 6284 sayılı kanun kapsamında herhangi bir şikayetinin bulunmadığını ifade etti. Melike E., en büyük isteğinin Çocuk Yuvası Müdürlüğü'ne gitmek olduğunu belirterek, bu konuda yardım talep etti. Olayın ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği, Birecik Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi. Yapılan incelemelerin ardından, Melike E.'nin, Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evlerine teslim edilmesine karar verildi olayla ilgili soruşturma başlatıldı.