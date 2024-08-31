Okula uyum eğitimi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin okul kaygılarını gidermek, onlara okul ortamını sevdirmek, öğretmenlerini, arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için "Okullarda Uyum Haftası" gerçekleştirecek. Bakanlık tarafından hazırlanan programa göre 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf öğrencilerine 2-3 Eylül'de uyum eğitimi verilecek. İlk gün, ailelerle tanışma etkinlikleri organize edilecek. Çocuklara okulun bölümleri ile sınıfta yer alan öğrenme materyalleri anlatılacak. İkinci gün, öğrencilerin sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle kaynaştırma faaliyetleri yürütülecek. Ailelere yönelik "İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası" sunumu düzenlenecek. Ailelere çocuklarıyla birlikte okulun iç, dış ortamı gezdirilecek. Çocukların da katılımıyla sınıf kuralları belirlenecek. "Oyun temelli öğrenme", "drama etkinliği", "hikâyelerle öğrenme" gibi bazı öğretim yöntem ve teknikler uygulanacak. Ortaokul 5'inci sınıfa devam edecek öğrencilere ise, okul hakkında bilgilendirme, eğitim ortamlarına uyumlarının sağlanmasına yönelik rehberlik çalışmaları, okulların açıldığı 9 Eylül'de yapılacak.Bakanlık, uyum haftasındaki bazı hatalı davranışlardan kaçınılması konusunda velilere yönelik uyarılarda bulundu.Çocuk okula bırakılırken vedalaşma sürecinin kısa tutulması, çocukla birlikte sınıfa girilmemesi, öğrencinin okulu ile korkutulmaması önerildi. Ebeveynlerin çocuklarına okulda "Sıkıldın mı, korktun mu?" gibi olumsuz ifadeler kullanarak soru sormaması, çocuğun okula alışmasıyla ilgili kaygıların aileler tarafından çok fazla dile getirilmemesi tavsiye edildi.