Okulda çıkan yangında mahsur kalan öğrenci ve öğretmen kurtarıldı

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle Bartın İl Milli Eğitim Arama ve Kurtarma Birimi ile Bartın İtfaiyesinin katılımı ile bir tatbikat yapıldı. Bartın İmam Hatip Ortaokulunda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı alarmı verildi. Alarmı duyan öğrenciler ve öğretmenler okulu terk ederek toplanma alanında toplandılar. Her öğretmen sınıfını sayarken, bir sınıfa bir öğretmen ile öğrencinin mahsur kaldığı bilgisi geldi. Yangına müdahale için gelen Bartın İtfaiyesi aracının kurtarma merdiveni ile sınıfa ulaşılarak öğretmen ve öğrenci kurtarıldı.

Kurtarma işleminden sonra Bartın İtfaiyesi Amiri çıkabilecek bir yangında öğretmen ve öğrencilere nasıl hareket edilmesi gerektiği, neler yapılması ve yangına ilk müdahalenin konusun da çeşitli bilgiler verildi. Daha sonra bahçe yakılan ateşe öğretmen ve öğrencilere yangın tüpleri ile yangına müdahalesinin nasıl yapılacağı tatbiki olarak gösterdiler.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma birimi ,düzenlenen tatbikatlarla eğitim ve öğretim yılı boyunca her okulda Yangın, Deprem, Su Baskınları gibi doğal afetler ile Kimyasal Silah kullanılması ve diğer durumlarda neler yapılması gerektiği düzenlenen tatbikatlarla öğretmen ve öğrencilere anlatıldığı belirtildi.