Okulda köpek dehşeti

Ümraniye'de bir okulun bahçesine giren köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni yaraladı.Olay önceki gün saat Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan Ümraniye Mediha Tansel Ortaokulu'nda yaşandı. Okul bahçesine giren Japon Akita cinsi köpek, bahçede bulunan öğrencilere saldırdı. Öğrenciler canlarını kurtarmak için sağa sola kaçışan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, bir öğretmeni de yaraladı. Dehşet dolu o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.Okula çağrılan ambulanslarda görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri köpeği yakalarken, polis ekipleri ise köpeğin sahibi Aydın Kaya'yı gözaltına aldı. Kaya, 'Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması' suçundan adliyeye sevk edildi. "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Aydın Kaya tutuklanarak cezaevine konuldu.