Haberler Yaşam Haberleri Okulda öğretmen, camide imam
Giriş Tarihi: 7.1.2023

Okulda öğretmen, camide imam

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Okulda öğretmen, camide imam
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaltı Köyü İlköğretim Müdürü Harun Okur (40), köyde imam olmadığı zamanlarda imamlık da yapıyor. Herkesin yardımına koşan ve köylülerin sevgisini kazanan Okur, "Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, sınıf öğretmenliği bölümü ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdim. 2005 Eylül ayında ilk görev yerim olan Ardahan'da sınıf öğretmeni olarak göreve başladım. Göle ilçesinde 18 yıldır çalışıyorum. Ömrümün neredeyse yarısı burada geçti. Herkesin kaçmak için uğraştığı yerde 18 yıldır hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Bazen köyde imam olmadığı zamanlarda imamlık yaptığını söyleyen Okur, "Köy yeridir, bazen imam olmayabiliyor. Gönüllü olarak cemaate imamlık da yapıyorum. Köyde ve çevrede elimden geldiği kadar herkesin yardımına koşuyorum. Çayımı içmeye okula kadar gelirler. Çok şükürler olsun ki herkesin gönlüne girebildik" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?
ARKADAŞINA GÖNDER
Okulda öğretmen, camide imam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA