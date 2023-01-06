Okulda öğretmen, camide imam

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaltı Köyü İlköğretim Müdürü Harun Okur (40), köyde imam olmadığı zamanlarda imamlık da yapıyor. Herkesin yardımına koşan ve köylülerin sevgisini kazanan Okur, "Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, sınıf öğretmenliği bölümü ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdim. 2005 Eylül ayında ilk görev yerim olan Ardahan'da sınıf öğretmeni olarak göreve başladım. Göle ilçesinde 18 yıldır çalışıyorum. Ömrümün neredeyse yarısı burada geçti. Herkesin kaçmak için uğraştığı yerde 18 yıldır hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Bazen köyde imam olmadığı zamanlarda imamlık yaptığını söyleyen Okur, "Köy yeridir, bazen imam olmayabiliyor. Gönüllü olarak cemaate imamlık da yapıyorum. Köyde ve çevrede elimden geldiği kadar herkesin yardımına koşuyorum. Çayımı içmeye okula kadar gelirler. Çok şükürler olsun ki herkesin gönlüne girebildik" diye konuştu.