Okulda yemek yerken fenalaştı öldü! Kahreden kalp krizi şüphesi...

Acı olay, dün saat 12.30 sıralarında Aksaray'daki Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu'nda yaşandı. İsmail Bozlak, okulun yemekhanesinde öğle yemeği için sırada beklerken bir anda yığıldı. Öğretmenleri ile okuldaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail Bozlak, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.