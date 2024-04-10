Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2023-2024 takvimine göre 15 Nisan Pazartesi günü okullar açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 10.4.2024 10:43

Okullar ne zaman açılacak, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2023-2024 takvimine göre 15 Nisan Pazartesi günü okullar açılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 5 Nisan’da çalan son ders zilinin ardından 9 günlük ara tatil başladı. Ancak bu tatilin Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle akıllarda bazı soru işaretleri oluştu. Bu bağlamda öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor sorusuyla MEB takvimini ve yapılan son açıklamaları inceliyor. Peki, 15 Nisan Pazartesi günü okullar açılıyor mu? İşte MEB 2023-2024 takvimine göre bu soruların cevabı…

Okullar ne zaman açılacak, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2023-2024 takvimine göre 15 Nisan Pazartesi günü okullar açılıyor mu?

Okullarda ikinci ara tatil bu yıl Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bu sebeple, tatilin uzayıp uzamayacağı veli ve öğrenciler arasında merak konusu oldu. Bu noktada okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor gibi sorular gündeme gelirken MEB 2023-2024 takvimi ışığında bu sorular yanıt buldu. İşte 15 Nisan Pazartesi günü okullar açılıyor mu sorusunun yanıtı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. ara tatili 12 Nisan 2024 Cuma günü sona eriyor. Okullar ise 15 Nisan 2024 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

6 Nisan Cumartesi - 7 Nisan Pazar (hafta sonu tatili)

8 Nisan Pazartesi - 9 Nisan Salı (resmi tatil)

10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma (Ramazan Bayramı tatili)

13 Nisan Cumartesi - 14 Nisan Pazar (hafta sonu tatili)

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu seneki yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2023-2024 takvimine göre 15 Nisan Pazartesi günü okullar açılıyor mu?
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