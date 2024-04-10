Okullar ne zaman açılacak, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2023-2024 takvimine göre 15 Nisan Pazartesi günü okullar açılıyor mu?

Okullarda ikinci ara tatil bu yıl Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bu sebeple, tatilin uzayıp uzamayacağı veli ve öğrenciler arasında merak konusu oldu. Bu noktada okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor gibi sorular gündeme gelirken MEB 2023-2024 takvimi ışığında bu sorular yanıt buldu. İşte 15 Nisan Pazartesi günü okullar açılıyor mu sorusunun yanıtı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. ara tatili 12 Nisan 2024 Cuma günü sona eriyor. Okullar ise 15 Nisan 2024 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

6 Nisan Cumartesi - 7 Nisan Pazar (hafta sonu tatili)

8 Nisan Pazartesi - 9 Nisan Salı (resmi tatil)

10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma (Ramazan Bayramı tatili)

13 Nisan Cumartesi - 14 Nisan Pazar (hafta sonu tatili)

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu seneki yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.