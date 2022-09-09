Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi açılıyor mu? 2022-2023 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak, bu pazartesi mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde uyum haftası başladı. 2022-2023 MEB takvimi ile belli olan ara tatil ve yaz tatili süreci sorgulanmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor araştırması öğrenci ve velilerin cephesinde başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB duyuruları ile tarihler…
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.
OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU OLACAK?
Okulların açılmasına sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulda maske kullanımıyla ilgili açıklama geldi:
"Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız.
Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar"