Okullar ne zaman açılacak, Pazartesi açılıyor mu? 2022-2023 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak, bu pazartesi mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde uyum haftası başladı. 2022-2023 MEB takvimi ile belli olan ara tatil ve yaz tatili süreci sorgulanmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor araştırması öğrenci ve velilerin cephesinde başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB duyuruları ile tarihler…