Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2022 yaz tatili ne zaman bitiyor? Okulları açılacağı tarih için sayılı günler kaldı!

Okulların açılış tarihi için günler sayılıyor ve böylece yaz tatili bitecek. 17 Hazirandan beri yaz tatili sürmekteydi. Veliler sürekli yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak sorusunu sorup durdu. MEB eğitim öğretim takviminde ara tatil ve yarı yıl tatili ne zaman sorularını da cevap veriyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2022? İşte okulların açılacağı tarih!