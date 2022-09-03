Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2022 yaz tatili ne zaman bitiyor? Okulları açılacağı tarih için sayılı günler kaldı!

Okulların açılış tarihi için günler sayılıyor ve böylece yaz tatili bitecek. 17 Hazirandan beri yaz tatili sürmekteydi. Veliler sürekli yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak sorusunu sorup durdu. MEB eğitim öğretim takviminde ara tatil ve yarı yıl tatili ne zaman sorularını da cevap veriyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2022? İşte okulların açılacağı tarih!
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.