Okullar yarın mı açılıyor? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri soruyor: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, ertelendi mi? MEB takvimi 2022-2023

Okulların açılacağı tarih geldi çattı. Eylül ayı ile birlikte yaz tatilini bitişini gören öğrenci ve veliler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için hazırlanıyor. Derslerin başlamasını bekleyen öğretmen ve öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna ve ara tatil tarihlerine MEB takvimi ile yanıt buldu. Haftanın ilk günü başlayacak yeni eğitim yılı için okullar yarın açılıyor mu, ertelendi mi soruları yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yarın mı, kaç gün kaldı? İşte, yanıtlar…

OKULLAR YARIN MI AÇILIYOR, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı belirtildiği tarihte başlayacak.

Buna göre okullar Pazartesi günü başlıyor. İşte, MEB takvimi ile derslerin başlayacağı, okulların kapanacağı, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri…