Okullar yarın mı açılıyor? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri soruyor: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, ertelendi mi? MEB takvimi 2022-2023

Okulların açılacağı tarih geldi çattı. Eylül ayı ile birlikte yaz tatilini bitişini gören öğrenci ve veliler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için hazırlanıyor. Derslerin başlamasını bekleyen öğretmen ve öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna ve ara tatil tarihlerine MEB takvimi ile yanıt buldu. Haftanın ilk günü başlayacak yeni eğitim yılı için okullar yarın açılıyor mu, ertelendi mi soruları yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yarın mı, kaç gün kaldı? İşte, yanıtlar…
OKULLAR YARIN MI AÇILIYOR, ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı belirtildiği tarihte başlayacak.
Buna göre okullar Pazartesi günü başlıyor. İşte, MEB takvimi ile derslerin başlayacağı, okulların kapanacağı, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 - Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)