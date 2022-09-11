Haberler Yaşam Haberleri Okullar yarın mı açılıyor? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri soruyor: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, ertelendi mi? MEB takvimi 2022-2023
Giriş Tarihi: 11.9.2022 11:20 Son Güncelleme: 11.9.2022 11:21

Okullar yarın mı açılıyor? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri soruyor: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, ertelendi mi? MEB takvimi 2022-2023

Okullar ne zaman açılacak sorusu Haziran ayından bu yana yanıt arıyordu. Anaokulu ve birinci sınıfların uyum haftası ardından sıra ilköğretim, ortaokul ve liselerde! Yaz tatili başlangıcından bu yana okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusuna yanıt arayan çocuklar için ders zili çalıyor. Peki, yarın okullar açılıyor mu, ertelendi mi, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı MEB takvimi ile ara tatil tarihleri…

Okullar yarın mı açılıyor? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri soruyor: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, ertelendi mi? MEB takvimi 2022-2023

Okulların açılacağı tarih geldi çattı. Eylül ayı ile birlikte yaz tatilini bitişini gören öğrenci ve veliler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için hazırlanıyor. Derslerin başlamasını bekleyen öğretmen ve öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna ve ara tatil tarihlerine MEB takvimi ile yanıt buldu. Haftanın ilk günü başlayacak yeni eğitim yılı için okullar yarın açılıyor mu, ertelendi mi soruları yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yarın mı, kaç gün kaldı? İşte, yanıtlar…

OKULLAR YARIN MI AÇILIYOR, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı belirtildiği tarihte başlayacak.

Buna göre okullar Pazartesi günü başlıyor. İşte, MEB takvimi ile derslerin başlayacağı, okulların kapanacağı, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 - Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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Okullar yarın mı açılıyor? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri soruyor: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, ertelendi mi? MEB takvimi 2022-2023
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