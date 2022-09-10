Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte ve kaç gün kaldı sorusunun yanıtı son günlerde sık sık aratılır durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin takviminde okulların açılma tarih bilgisini paylaştı. İşte okulların açılacağı tarih ve tüm bilgiler…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.