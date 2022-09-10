Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte ve kaç gün kaldı sorusunun yanıtı son günlerde sık sık aratılır durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin takviminde okulların açılma tarih bilgisini paylaştı. İşte okulların açılacağı tarih ve tüm bilgiler…
Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.