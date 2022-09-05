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Giriş Tarihi: 5.9.2022 23:36 Son Güncelleme: 5.9.2022 23:36

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı için geri sayım sürüyor. Okula gidecek olan öğrenciler yaz tatilinin biteceği tarihi merak ederek "okullar ne zaman açılacak?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde okula gidecek olan milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. MEB takvimi üzerinden detaylı bilgiler edinmek isteyenler ise "okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların başlayacaği tarih ve tüm detaylar şöyle;

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül'de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var.

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Böylece öğrenciler toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacaklar.

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, AYIN KAÇINDA?

  • 12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.
  • 14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak.
  • 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili,
  • 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
  • 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.
Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

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Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?
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