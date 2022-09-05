Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman başlayacak, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde okula gidecek olan milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. MEB takvimi üzerinden detaylı bilgiler edinmek isteyenler ise "okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların başlayacaği tarih ve tüm detaylar şöyle;