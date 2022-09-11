Okullar ne zaman açılacak, yarın mı açılıyor? 2022-2023 MEB takvimi ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlıyor, yarın tam gün mü?

Okullar ne zaman açılacak ve ara tatil ne zaman soruları MEB takviminin başlangıcıyla birlikte gündem konusu oldu. Yaz tatilinin bitişiyle birlikte milyonlarca öğrenci okullarının yolunu tutmaya hazırlanıyor. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlıyor, yarın tam gün mü, 12 Eylül Pazartesi ders var mı? İşte 2022-2023 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih!
OKULLAR YARIN MI AÇILIYOR, 12 EYLÜL'DE DERS VAR MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı belirtildiği tarihte başlayacak.
Buna göre okullar Pazartesi günü başlıyor. İşte, MEB takvimi ile derslerin başlayacağı, okulların kapanacağı, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 MEB TAKVİMİ İLE ARA TATİL TARİHLERİ
Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
BU YIL YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.
İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE SABAHÇI MI, ÖĞLENCİ Mİ, TAM GÜN MÜ?
Sınıfların sabahçılık öğlencilik durumları okula göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı okullarda eğitim öğretim tam gün gerçekleşirken, sabahçı öğlenci şeklinde ikili sistemde eğitim veren kurumlarda farklılık olabilir. Bu nedenle en doğru yanıt için bağlı bulunduğunuz okuldan bilgi almalısınız.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/Arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/Arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)