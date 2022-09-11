Okullar ne zaman açılacak, yarın mı açılıyor? 2022-2023 MEB takvimi ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlıyor, yarın tam gün mü?

Okullar ne zaman açılacak ve ara tatil ne zaman soruları MEB takviminin başlangıcıyla birlikte gündem konusu oldu. Yaz tatilinin bitişiyle birlikte milyonlarca öğrenci okullarının yolunu tutmaya hazırlanıyor. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlıyor, yarın tam gün mü, 12 Eylül Pazartesi ders var mı? İşte 2022-2023 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih!