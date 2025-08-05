Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB ile 2025-2026 eğitim öğretim başlangıç tarihi!

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 takvimini kamuoyuyla paylaştı. Okulların açılacağı tarih ve yıl boyunca uygulanacak tatil aralıkları belli oldu. İlkokuldan liseye kadar tüm kademelerde geçerli olacak bu takvim, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yeni eğitim dönemiyle ilgili tüm ayrıntılar…