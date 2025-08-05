Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB ile 2025-2026 eğitim öğretim başlangıç tarihi!

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 takvimini kamuoyuyla paylaştı. Okulların açılacağı tarih ve yıl boyunca uygulanacak tatil aralıkları belli oldu. İlkokuldan liseye kadar tüm kademelerde geçerli olacak bu takvim, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yeni eğitim dönemiyle ilgili tüm ayrıntılar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Yeni eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu:
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.
1. DÖNEM TATİL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.