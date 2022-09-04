Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılıyor, yarın mı? MEB takvimi ile 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor!
Giriş Tarihi: 4.9.2022 15:18

Okullar ne zaman açılıyor, yarın mı? MEB takvimi ile 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor!

Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtı MEB takvimi ile netlik kazandı. Milyonlarca öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılı için son hazırlıklarını tamamladı. Uyum haftası dolayısıyla anaokulları ve 1.sınıf öğrencileri belirtilen tarihten 1 hafta önce okula başlayacak. Peki; okullar ne zaman açılacak? Bu sene Okullar ne zaman açılıyor, yarın mı? MEB takvimi ile 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor!

Okullar ne zaman açılıyor, yarın mı? MEB takvimi ile 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor!

"Okullar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. MEB takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı belli olurken ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak, ikinci ara tatil ise Nisan ayında başlayacak. Peki; Okullar ne zaman açılacak, yarın mı? MEB takvimi ile 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor!

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

12 Eylül 2022 Pazartesi günü okullar açılacak. Okulların açılmasına 8 gün kaldı.

BAZI SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK

İlkokula ilk kez başlayan öğrenciler ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

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Okullar ne zaman açılıyor, yarın mı? MEB takvimi ile 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor!
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