"Okullar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. MEB takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı belli olurken ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak, ikinci ara tatil ise Nisan ayında başlayacak. Peki; Okullar ne zaman açılacak, yarın mı? MEB takvimi ile 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor!