"Okullar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. MEB takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı belli olurken ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak, ikinci ara tatil ise Nisan ayında başlayacak. Peki; Okullar ne zaman açılacak, yarın mı? MEB takvimi ile 2022-2023 Eğitim öğretim yılı başlıyor!
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.
BAZI SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK
İlkokula ilk kez başlayan öğrenciler ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.