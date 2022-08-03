Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte soruları yanıt aramaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler "yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı" araştırması ile tatil planlarını şekillendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni akademik takvim derslerin başlangıç tarihi ve ara tatil tarihleri hakkında bilgi veriyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, 2022-2023 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB çalışma takvimi 2022 2023 eğitim öğretim yılı için yayımlandı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı belli oldu.
Buna göre; okullar 12 Eylül 2022'de başlayacak.
ARA TATİL TARİHLERİ 2022-2023
İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022
İkinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEB AÇIKLAMASI
MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.
Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."