Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 MEB çalışma takvimi ile okulların açılacağı tarih, yarıyıl ve ara tatil tarihleri!
Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:03 Son Güncelleme: 3.8.2022 11:03

Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 MEB çalışma takvimi ile okulların açılacağı tarih, yarıyıl ve ara tatil tarihleri!

Okullar ne zaman açılacak araştırması yaz aylarının sonuna doğru hız kazandı. MEB 2022-2023 çalışma takvimi belli oldu. Böylece okulların açılacağı tarih ve ara tatil takvimi de ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni akademik takvimle “dersler ne zaman başlıyor” sorusuna yanıt vermiş oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, yaz tatilinin bitiş tarihi!

Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 MEB çalışma takvimi ile okulların açılacağı tarih, yarıyıl ve ara tatil tarihleri!

Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte soruları yanıt aramaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler "yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı" araştırması ile tatil planlarını şekillendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni akademik takvim derslerin başlangıç tarihi ve ara tatil tarihleri hakkında bilgi veriyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, 2022-2023 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB çalışma takvimi 2022 2023 eğitim öğretim yılı için yayımlandı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı belli oldu.

Buna göre; okullar 12 Eylül 2022'de başlayacak.

ARA TATİL TARİHLERİ 2022-2023

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022

İkinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde dersler sona erecek.

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MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

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Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 MEB çalışma takvimi ile okulların açılacağı tarih, yarıyıl ve ara tatil tarihleri!
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