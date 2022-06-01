Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman? MEB ile “okullar ne zaman kapanıyor” sorusunun yanıtı…
Giriş Tarihi: 1.6.2022 15:16

Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman? MEB ile “okullar ne zaman kapanıyor” sorusunun yanıtı…

Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman? MEB ile “okullar ne zaman kapanıyor” sorusunun yanıtı…

“Okullar ne zaman kapanıyor?” sorusu Haziran ayının gelişiyle araştırmalarda hız kazandı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3 aylık tatilin başlangıcı için “2022 yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman?” gibi sorulara yanıt arıyor. E okul üzerinde son notlar girilirken günün en önemli sorusu: Okullar ne zaman tatil olacak? oldu. Bu noktada gözler MEB çalışma takvimine çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2022? İşte cevaplar…

Haziran ayı ardından okullar 3 aylık yaz tatiline girmek için gün saymaya başladı. Öğrenci ve veliler tatil planlarını oluşturmak için "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. MEB çalışma takvimi üzerinde belirtilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ders ve tatil süreleri sorgulanıyor. Bu noktada "2022 yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman?" soruları gündemde. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İşte okulların kapanış tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

Okulların kapanış tarihi 2022 MEB çalışma takvimi ile eğitim – öğretim yılı başından belli oldu. Kasım ayında 9 günlük eğitim molası veren öğrenciler Nisan ayında tekrar mola aldılar.

Yaz ayları gelir gelmez sorular hız kazandı: Okullar ne zaman kapanacak? Bu noktada MEB takvimi üzerinde belirtilen karne günü tarihi geçerli olacak. İşte o tarih…

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönemin sonuna yaklaşılırken sistemde son notlar da girilmeye başlandı. Haziran ayında kapanacağı bilinen okullarda karne günü tarihi 17 Haziran 2022 Cuma günü olarak belirlendi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

17 Haziran Cuma günü Yaz tatiline çıkacak olan öğrencilerin 3 aylık tatili sonucunda yeni eğitim öğretim yılı tarihi de belli oldu. Buna göre öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman? MEB ile “okullar ne zaman kapanıyor” sorusunun yanıtı…
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