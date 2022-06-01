Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman? MEB ile “okullar ne zaman kapanıyor” sorusunun yanıtı…

Haziran ayı ardından okullar 3 aylık yaz tatiline girmek için gün saymaya başladı. Öğrenci ve veliler tatil planlarını oluşturmak için "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. MEB çalışma takvimi üzerinde belirtilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ders ve tatil süreleri sorgulanıyor. Bu noktada "2022 yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman?" soruları gündemde. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İşte okulların kapanış tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

Okulların kapanış tarihi 2022 MEB çalışma takvimi ile eğitim – öğretim yılı başından belli oldu. Kasım ayında 9 günlük eğitim molası veren öğrenciler Nisan ayında tekrar mola aldılar.