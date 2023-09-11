Haberler Yaşam Haberleri Okulların açıldığı gün kansere yenik düştü! Öğrenciler Fethiye’de Nagihan ablasını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:58 Son Güncelleme: 11.9.2023 13:14

Okulların açıldığı gün kansere yenik düştü! Öğrenciler Fethiye’de Nagihan ablasını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Öğretmeni Nagihan Erenler, okulun açıldığı gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Okulların açıldığı gün kansere yenik düştü! Öğrenciler Fethiye’de Nagihan ablasını kaybetti

Son 3 yıldan bu yana Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Özel Eğitim Öğretmeni olarak özel öğrencilerle fedakarca görev yapan 39 yaşındaki evli bir çocuk annesi Nagihan Erenler, 2023 -2024 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılamadan yakalandığı meme kanseri hastalığına yenik düştü.

Fethiye'de 2010 yılından bu yana çeşitli okullarda ve kurumlarda görev yapan ve son olarak Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne özel eğitim bölümü öğretmeni olarak atanan Nagihan Erenler, 5 yıl önce yakalandığı kanser hastalığını yenebilmek için yaptığı mücadeleyi öğrencilerine kavuşacağı gün kaybetti. Eşi de öğretmen olan Nagihan Erenler Fethiye Kocatepe Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Hallaç Mezarlığında dualarla toprağa verilecek.

Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk yaptığı kısa açıklamada, "Eğitim-öğretime başladığımız gün acı haberle sarsıldık. Yaklaşık 3 yıldır görev yapan öğretmenimizi kaybettik. Eğitim-öğretim yılına buruk olarak giriyoruz. Özel eğitim öğrencilerimizle bir anne, bir abla gibi ilgilenip bugün de bu öğrencilerine kavuşmayı bekleyen öğretmenimiz Nagihan Erenler'i kaybettik. Allah'tan rahmet, kederli ailesine öğrencilerimize, velilerimize ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerinde bulundu.

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Okulların açıldığı gün kansere yenik düştü! Öğrenciler Fethiye’de Nagihan ablasını kaybetti
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