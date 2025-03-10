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Giriş Tarihi: 10.3.2025 17:43

Okulun zil sesinden rahatsız oldu: Müdürü boynundan bıçakladı!

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde okulun karşısında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, Murat H., zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürü Emrah Coşkun’u boynundan bıçakladı. Emrah Coşkun ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, şüpheli kıskıvrak yakalandı.

DHA
Okulun zil sesinden rahatsız oldu: Müdürü boynundan bıçakladı!

Kan donduran olay, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana geldi. Rüveyde Güneş İlk/Ortaokulu'nun karşısında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H., zil sesinden rahatsız olduğu için okul müdürü Emrah Coşkun'un odasına çıktı.

Müdürün odasına giren Murat H., yanında getirdiği bıçakla Coşkun'u boynundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Coşkun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüpheli Murat H.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

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Okulun zil sesinden rahatsız oldu: Müdürü boynundan bıçakladı!
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