Okulun zil sesinden rahatsız oldu: Müdürü boynundan bıçakladı!

Kan donduran olay, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana geldi. Rüveyde Güneş İlk/Ortaokulu'nun karşısında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H., zil sesinden rahatsız olduğu için okul müdürü Emrah Coşkun'un odasına çıktı.