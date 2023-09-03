Okumanın yaşı yok! 3 çocuk annesi Neriman, üçüncü üniversitesine kayıt yaptırdı

Halil İbrahim Tongur ile 24 yıl önce hayatlarını birleştiren Neriman Tongur, bu evlilikten Seyyid Ali (22), Muhammed Miraç (19) ve Enise Çiçek (17) adında 3 çocukları dünyaya geldi. Neriman Tongur, çocukluğundan beri içinde olan okuma istediğinden hiç vazgeçmedi. Hem çocuklarına annelik hem de ev işlerini aksatmayan Tongur, 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Neriman Tongur bununla da yetinmedi ve Açık Öğretimden Sosyoloji okudu. Tongur bunların yanında da yine Ortaçağ alanında yüksek lisansını da tamamladı.

'OKUMANIN YAŞI YOK'

Neriman Tongur bu yıl gerçekleştirilen YKS'ye oğlu Muhammed Miraç ile birlikte girdi. Tongur, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanırken oğlu Muhammed ise aynı üniversitenin mekatronik mühendisliği bölümüne girdi. Anne-oğul üniversiteye gelerek kayıtlarını yaptırdı. Mutlu olduğunu belirten Neriman Tongur, "Üçüncü üniversitem. Okumayı çok seviyorum. İlahiyat hep okumak istediğim bir bölümdü. Oğlumla sınav muhabbeti yapabilmek için sınava girmiştim. Kazanırsam kaydımı yaptırırım diye konuşuyorduk. Nasip oldu ve kazandım. Belli bir aradan sonra yeniden bu heyecanı yaşamak çok güzel. Okul sıralarını çok seviyorum. Okumanın yaşı yok. Okumak isteyen herkes başarabilir. Mutlaka girişimde bulunsunlar. Öğrenmek, öğretmek çok güzel bir duygu. Daha öncede gençlerle okudum. Onlarla diyaloğum her zaman güzel olmuştu. Onlara hem ablalık hem annelik yapabilirim. Onlarla iletişim kurmak çok güzel" dedi.

'ANNEMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Seyyid Ali, annesiyle gurur duyduğunu belirtti. Tongur, "Annemizle gurur duyuyoruz. Her zaman çok okuyan ve kendisini geliştirmeyi seven bir insan oldu. Bize de çok destek oldu ve hem de kendisini çok güzel geliştirdi. Kardeşimle birlikte üniversiteyi kazandı. Hep birlikte okuyoruz. Okuyan bir aileyiz. Hayatımızda hep bir üniversite oldu ve bundan sonrada olacak. Anneme çok güveniyoruz ve başaracağına inanıyoruz" dedi.

Yakında üniversite sınavlarına girecek olan Enise Çiçek ise, "Annemin ne kadar eğitime aşık olduğunu gözlerimle görüyorum. Çünkü yemek yaparken ders videosu izliyor, sürekli öğrenme içerisinde. Bu benim öğrenme şevkimi de arttırıyor. Onu öyle gördükçe bende çok mutlu oluyorum. Ben de Boğaziçi Üniversitesinde çevre bilimi okumak istiyorum" diye konuştu.