Olası İstanbul depremi için kurtarma tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu ve ilgili kamu kurumları, İstanbul'da olası 7.1 büyüklüğündeki bir depremde yapılacak arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını 'İnsani Yardım Tatbikatı-2024'te canlandırdı. Sincan'daki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda yapılan tatbikatta senaryo gereği İstanbul merkezli 7.1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev ve işyeri yıkılırken enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.TSK'ya ait Cougar tipi helikopterle havadan keşif uçuşu yapılan tatbikatta DAK timi, Sikorsky ile afet bölgesine iniş yaptı. İnsani Yardım Tugay Komutanı Piyade Albay Hikmet Erdoğdu, AFAD'ın başlattığı arama kurtarmada hedef 100 bin projesi kapsamında arama kurtarma personel sayılarının 10 bin 426'ya çıkarıldığını kaydetti. DHA